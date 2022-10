Ce i-a interzis soţul Getuţei Sterp, la doar câteva zile după nuntă? Oare ce va zice Culiţă Sterp când va afla asta

14:00

FCSB are un sezon slab în SuperLiga, iar scaunul lui Nicolae Dică se clatină. Fanii îi cer demisia și îl doresc pe Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. Tehnicianul are, însă, contract ferm cu Neftchi Baku. […] The post Ce a răspuns Laurențiu Reghecampf după ce a fost întrebat dacă revine la FCSB. Antrenorul a dat, în sfârșit, cărțile pe față! appeared first on Cancan.