Ce se întâmplă în corpul tău când bei apă în timpul meselor. De ce trebuie să renunți la acest obicei

23:50

CANCAN.RO detona, în iulie, o adevărată bombă. Anunța că Theo Rose îl „traducea” pe iubitul ei, Alexandru Leonte, cu Anghel Damian, partenerul de platou din serialul „Clanul” (DETALII EXCLUSIVE AICI). La momentul respectiv, tensiunea a […] The post Ea e noua Theo Rose! Cu cine a schimbat-o Alex Leonte pe solistă, pentru a-și îneca amarul despărțirii appeared first on Cancan.