VIDEO| Giani Kiriță, mesaj surprinzător după ce a plecat de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Ce le-a spus fostul fotbalist fanilor

11:30

În primăvara anului 2022, medicii i-au recomandat Elenei Merișoreanu să dea jos 15 kilograme, pentru ca durerile sale de picioare să se reducă. Iată ce e fost nevoită să mănânce cântăreața de muzică populară în […] The post Regimul alimentar pe care îl are Elena Merișoreanu. A reușit să dea jos 5 kilograme, într-un timp foarte scurt appeared first on Cancan.