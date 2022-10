CFR Cluj, iertată de un penalty la Arad! Verdictul specialistului: „Îl lovește în mod evident! Decizia corectă, lovitură de la 11 metri!”

17:40

Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, are un nou preferat: Andrei Cordea (23 de ani), extrema dreapta care a dat o pasă de gol în victoria cu Petrolul, scor 2-0.Cordea are un sezon consistent, fiind printre cei mai importanți jucători de la FCSB în actuala stagiune. Are 3 goluri în 11 meciuri de campionat și tot atâtea reușite și în meciurile de Conference League, marcând inclusiv pe terenul lui West Ham, la înfrângerea cu 1-3. ...