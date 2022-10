Horoscop 11 octombrie 2022. Gemenii ar putea primi oferte neașteptate

14:00

Dan Negru are toate motivele să fie un bărbat mândru. Cu o carieră de succes și cu o familie frumoasă care îl sprijină mereu, prezentatorul TV se poate numi împlinit pe toate planurile. Cum stau […] The post Dan Negru, destăinuiri de familie. Care e relația cu copiii lui și cum percep ei meseria pe care el o are: „Nu ne-am construit relația pe celebritatea lui tati” appeared first on Cancan.