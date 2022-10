Imagini dezolante în Polivalenta din Cluj-Napoca » Tenis cu tribunele goale la Transylvania Open

01:40

Prima ediție RiseUP - Bucharest on the Sky by MachineMan a avut loc între 30 septembrie - 2 octombrie 2022, pe Insula Lacul Morii. Bucureștenii au venit cu miile pentru a vedea Capitala din baloanele cu aer cald și pentru a participa la numeroasele activități puse la dispoziție de organizatori, dar și concerte cu mari artiști ai României. Evenimentul a adus în premieră conceptul de festival al baloanelor cu aer cald în interiorul unui oraș. ...