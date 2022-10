Ți se frânge sufletul! Chinurile prin care trece un bărbat, după ce soția lui a dispărut în urmă cu 11 ani: ”Îmi dedic viaţa pentru asta”

14:30

Dan Petrescu s-a enervat teribil la conferința de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi de la ora 20:30 în deplasare cu UTA. „UTA la ea acasă e o echipă diferită […] The post „Bursucul” în război cu presa înainte de UTA – CFR Cluj: „Totul are o limită!” appeared first on Cancan.