Cum arată și cu ce se ocupă Cristi din Banat. Au trecut șapte ani de când a devenit cunoscut cu piesa „Ca o apă cristalină”

După succesul înregistrat cu cele patru sezoane ale serialului Adela, Antena 1 dă startul filmărilor pentru Lia, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.