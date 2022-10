Costel Biju a rămas fără voce! Primele imagini cu manelistul, în timp ce era pe perfuzii

18:30

A trecut aproape jumătate de an de când mama Anei Baniciu s-a stins din viață. Artista nu se poate obișnui cu lipsa celei care i-a dat viață și recunoaște că momentul pierderii ei a fost […] The post Ana Baniciu, dezvăluiri emoționante despre pierderea mamei sale. Cum a reușit să depășească acest moment greu appeared first on Cancan.