E suficient antrenamentul pe banda de alergat pentru o siluetă de revistă?

Am devenit din ce în ce mai conștienți de imaginea de sine și, în consecință, am ajuns să punem un accent mare pe felul în care arătăm. Din acest motiv, încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a ține sub control numărul kilogramelor și a avea o siluetă de revistă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1