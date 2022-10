Când Cabron cânta, Juno abia se năștea. Rapperii dau cărțile pe față: “Panarame au fost oricând…”

22:30

Eșecul din Bănie cu Chindia, scor 1-0, înregistrat de „U" Craiova 1948, i-ar putea fi fatal lui Maius Croitoru. Cu toate că are susținerea celor din „Peluza Sud", CR8 a declarat că este dispus să […]