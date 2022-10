Doctoriță care a salvat viețile a nenumărați copii, ucisă în bombardamentele de la Kiev: „A murit după ce-și lăsase fiul la grădiniță, în drum spre pacienții ei”

14:50

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut marţi la 8,03% pe an, de la 7,99% pe an, cât era luni, informează Agerpres, care citează datele Băncii Naţionale a României (BNR). La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era […]