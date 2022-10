BANCUL ZILEI | „Salut, Vali! Ai reușit să-mi repari mașina?”

17:40

BERBEC: Apare cineva în viața ta Ai șansă să socializezi mai mult, să descoperi latura diplomată a ființei tale și chiar să înțelegi mai profund valoarea unui compromis. O recontractare relațională care te ajută atât […] The post Horoscopul iubirii în luna octombrie. Ce zodii vor intra în noi relații appeared first on Cancan.