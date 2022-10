Motivul ireal pentru care această mireasă și-a lipit urechile cu super-glue, chiar în ziua nunții

20:40

Un incendiu devastator a izbucnit în această seară în Capitală. Localnicii au fost evacuați de urgență și s-a intervenit în forță pentru stingerea lui. Cerul s-a luminat în această seară în nordul Capitalei, după ce […] The post Incendiu puternic pe Șoseaua Nordului! Pompierii intervin de urgență, dar există riscul ca flăcările să se extindă la clădirile învecinate appeared first on Cancan.