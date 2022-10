36 de călători s-au înghesuit într-un microbuz de 19 locuri: „Nici măcar aerul nu are loc să circule”

23:50

Alexia Eram nu-l lasă deloc singur pe Mario Fresh. Nici măcar atunci când ea nu se simte extraordinar de bine. Nu mai contează. El trebuie să fie sub „supraveghere”. Și când îi vine să-l sărute, […] The post Mario Fresh și Alexia Eram nu țin cont de cei din jur! A sărutat-o în mijlocul Dorobanților, iar ea… appeared first on Cancan.