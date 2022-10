Festivalul „Săptămâna Teatrului Tânăr” continuă la Buzău cu cea de-a IX-a ediție

16:20

​​​​​​​Calea Victoriei şi Arcul de Triumf devin destinaţiile principale ale ediţiei din acest an Spotlight – Made in RO, festivalul de artă vizuală care aduce la Bucureşti, între 14 şi 16 octombrie, cele mai recente proiecte de new media ale artiştilor români. Unul dintre cele mai importante festivaluri care expune new media art în spaţiul public din Bucureşti, Spotlight este un proiect semnat de Primăria Capitalei, prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism alături de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.