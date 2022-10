Garita, prima reacție după ce Becali a spus că-l vrea la FCSB

16:10

Din ce în ce mai mulți români aleg să petreacă vacanțele de iarnă în Austria. Și nu e de mirare, ținând cont de cât de multe lucruri are de oferit acestă țară tuturor persoanelor care o vizitează, de la peisaje superbe la standarde ridicate în orice serviciu pus la dispoziție. Fiind o țară care are o tradiție legată de schiat, Austria are mai mult de 750 de stațiuni ce oferă în total peste 20000 km de pârtii de schi. ...