Testul IQ care a pus internetul pe jar | Rezolvați enigma matematică din imagine!

20:00

Aparențele înșală de cele mai multe ori. Deși se afișează mereu cu fruntea sus, Gheorghe Turda ascunde o sensibilitate ieșită din comun. Pierderea soției i-a lăsat răni adânci, care nu au fost vindecate nici până […] The post Cât de greu i-a fost lui Gheorghe Turda să își refacă viața amoroasă? „M-am lecuit din toate punctele de vedere!” appeared first on Cancan.