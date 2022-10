Reduceri de până la 55% pe Explorado.ro

09:20

Bianca Drăgușanu este foc și pară pe o femeie, după ce aceasta i-a cerut vedetei bani pentru operația de micșorare a stomacului. Ce a declarat Bianca pe rețelele de socializare. Bianca Drăgușanu are pe rețelele […] The post Bianca Drăgușanu, amenințată de o femeie care i-a cerut bani împrumut: „Ești prăjită rău de tot” appeared first on Cancan.