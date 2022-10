Anca Boagiu, greu de dat jos din TAROM: mandat provizoriu, dar cu repetiție, în Consiliul de Administrație al Companiei

19:40

Queen a lansat o piesă pierdută, înregistrată împreună cu Freddie Mercury în urmă cu mai bine de 30 de ani. Înregistrată iniţial în 1988, în timpul sesiunilor trupei britanice pentru cel de-al 13-lea album, The Miracle, piesa Face It Alone nu a fost inclusă în versiunea finală și a fost uitată.