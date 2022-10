Cinci portrete de femei care și-au dat viața pentru Ucraina: „Nu ne este frică să murim, ne este frică să rămână fără viitor copiii noștri”

18:40

Oxford (Marea Britanie), Harvard (SUA) și Cambridge (Marea Britanie) sunt primele trei universități în ierarhia realizată de revista britanică Times Higher Education (THE), înființată în 1971. Prima instituție românescă de învățământ superior este Academia de Studii Economice (ASE) din București, plasată pe locurile 501-600. Clasamentul, anunțat la The World Academic Summit, de la New York, include […]