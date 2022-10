Spectacolul pirotehnic din tribune a întrerupt meciul de Conference League

23:10

Ștefan Gadola, acționarul de la CFR Cluj, a vorbit la GSP Live, imediat după victoria de senzație a ardelenilor cu Slavia Praga, scor 2-0, în grupele Conference League. Extrem de fericit, el a considerat jocul extrem de frumos, în ciuda dominării categorice a cehilor.Video. Ștefan Gadola, al GSP Live: „Cel mai important e că am jucat frumos” „Știți ce contează? Am jucat frumos, i-am bătut cu 2-0 aici, am jucat superfrumos! Suntem o echipă. ...