Acțiune caritabilă organizată de Mrs Residence, în parteneriat cu Fundația Metropolis condusă de Codin Maticiuc, care derulează inițiativa #spitalepublicedinbaniprivati

19:10

În urmă cu două zile, o casă din Chitila a fost înghiţită de flăcări. În locuinţă se afla unchiul lui Georgian, singura rudă pe care băiatul o mai avea, însă din nefericire nu s-a putut […] The post Tânărul din Chitila care a rămas fără casă are nevoie de ajutor! Georgian a pierdut singura rudă pe care o mai avea în incendiu appeared first on Cancan.