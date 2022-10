Ministerul Apărării Naționale organizează o nouă campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari. 417 locuri sunt libere

22:40

Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Artistul şi Cristina Pucean formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Deşi la început nu au vrut să recunoască faptul că sunt împreună, […] The post VIDEO | Bogdan de la Ploieşti are cu ce să se mândrească! Cristina Pucean a făcut show la concertul iubitului său appeared first on Cancan.