Un elev a fost condamnat la zece luni de închisoare pentru trafic cu adeverinţe medicale. Cum a fost descoperit

10:10

Campioana României, CFR Cluj, a învins Slavia Praga cu scorul de 2-0 (1-0), în „Gruia” într-un meci contând pentru Grupa G din Conference League. Ardelenii s-au impus în fața favoritei grupei prin golurile marcate de […] The post Victorie de aur pentru CFR Cluj în Conference League: „Sunt foarte fericit pentru victorie!” appeared first on Cancan.