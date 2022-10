Bărbat deghizat în medic a agresat sexual pacienții unei clinici din Germania. Poliția i-a difuzat portretul robot

19:10

Iuri Kerpatenko, dirijorul Filarmonicii din Herson, aflat sub administrație rusă, a fost împușcat în apartamentul său din cauză că „a refuzat să colaboreze cu autoritățile de ocupație”, a anunțat jurnalista Ksenia Lifer, care are informația de la colegii muzicianului, scrie Fakty. „Informația tragică vine de la colegii săi care sunt sub ocupație la Herson. Iuri […]