A apărut convorbirea completă dintre Tamaș și Nicolae Constantin: „Rămâne între noi, Gabi!”

16:00

MaxBet.ro oferă jucătorilor pasionați de online casino șansa să participe la cea mai mare promoție de cazino din România – BE THE BO$$. Cazinoul de top oferă premii în valoare totală de 5.000.000 LEI, punând la bătaie salarii de BO$$ de până la 500.000 Lei pe an, dar și unul dintre cele 5 autoturisme Mercedes C Class.De la începutul promoției și până în prezent s-au anunțat 3 câștigători a câte un salariu de șef în valoare de 120.000 LEI. ...