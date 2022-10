Ce „soluţie” au găsit câţiva românii pentru a scăpa de facturile la energie. Poliţia a început o anchetă

11:10

Roxana Dobre a făcut dezvăluiri neștiute despre prima întâlnire pe care a avut-o cu cei doi copii pe care Florin Salam îi are cu fosta soție. Iată cum a reacționat actuala parteneră de viață a […] The post Cum a decurs prima întâlnire între Roxana Dobre și copiii lui Florin Salam din căsnicia cu Fănica: ”M-a bufnit plânsul” appeared first on Cancan.