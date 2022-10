Steve și Ivana, canadienii care s-ar muta și mâine în România. Cum au ajuns, de fapt, în țară: „Am descoperit acest loc accidental”

11:40

Guvernul României nu a mai plătit facturile la energia electrică ce a fost consumată începând cu luna aprilie 2022, ceea ce i-a determinat pe mulți să se întrebe cum este posibil acest lucru. Palatul Victoria […] The post Guvernul României nu a mai plătit curentul la Palatul Victoria de aproape un an. Ultima factură a fost de peste 25.000 de euro appeared first on Cancan.