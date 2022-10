L-a lucrat ”oral” în cabina de probă! Fata s-a așezat în genunchi și a prestat, iar el a filmat tot!

12:50

În cel mai recent interviu oferit de către Răzvan Botezatu, acesta a menționat cât de mult a slăbit în timpul participării sale de la Sunt celebru, scoate-mă de aici. De asemenea, fostul prezentator de la […] The post Incredibil cât de mult a slăbit Răzvan Botezatu la Sunt celebru, scoate-mă de aici: ”Am venit foarte slab, dar am mâncat aici…” appeared first on Cancan.