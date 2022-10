Mirel Rădoi, avertisment pentru jucători înaintea duelului cu Petrolul: „Nu aș vrea să credem că simpla noastră prezență pe teren va aduce cele trei puncte!”

14:40

Gigi Becali nu iartă pe nimeni! Furios după înfrângerea cu Silkeborg, scor 0-5, pe Arena Națională, patronul clubului a anunțat că doi jucători vor fi disponibilizați în perioada următoare. Ambii au fost titulari joi seară, […] The post „Lista neagră” de la FCSB. Doi jucători sunt OUT! „Nu mai au ce căuta la noi. La revedere!” appeared first on Cancan.