E lege în România! Motivul pentru care poți să primești 10.000 de lei amendă, din data de 30 octombrie 2022

17:20

Prietenii și colegii din Grupul GÂNDUL sunt alături de Marius Tucă și familia sa în urma pierderii suferite în cursul zilei de astăzi, odată cu decesul tatălui său. Deși și-a ținut întotdeauna familia departe de […] The post A murit tatăl jurnalistului Marius Tucă appeared first on Cancan.