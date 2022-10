Real Madrid – Barcelona. Veste proastă pentru formația lui Ancelotti! Thibaut Courtois nu va juca în El Clasico

11:00

Antrenorul Petrolului, Nicolae Constantin, a epuizat toate savantlâcurile învățate la licența Pro și a recurs la ceva combinat: NKVD, Secu, SRI, plus o crasă lipsă de omenieOricâtă bucurie ne-ar aduce victoriile CFR-ului, bravo!, oricât amar amestecat cu indignare ne-ar pricinui mascarada FCSB-ului, ambele senzații sunt depășite clar în intensitate de procedura antrenorului Petrolului, Nae Constantin, de a-l provoca și de a-l înregistra pe Gabi Tamaș, spre a se scoate pe ...