Rusia duce un război hibrid și i-ar putea folosi pe refugiaţi drept „armă”, avertizează șefa diplomației germane

17:30

O rachetă lansată de pe teritoriul Ucrainei a lovit sâmbătă după-amiază un depozit de petrol din regiunea rusă Belgorod, provocând un incendiu la această instalație, a anunțat un oficial local, potrivit CNN și Ukrainska Pravda. Closer look at fire at on oil depot area in Belgorod pic.twitter.com/0pC1fopTRs — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) October 15, […]