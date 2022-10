Soluția inedită gândită de Xavi pentru a-l bloca pe Vinicius în El Clasico

21:10

U Cluj a fost învinsă de Farul, scor 0-2. Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul clujenilor, a recunoscut superioritatea adversarilor. Eugen Neagoe, după Farul - U Cluj 2-0„Nu cred că am greșit tactica, dimpotrivă, am făcut ceea ce ne-am propus, să recuperăm mingea în terenul advers. Știam foarte bine ce joacă Viitorul. În prima repriză, cred că am recuperat de 12 ori. ...