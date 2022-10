VIDEO | Ultima apariție a lui Nosfe. Ce a făcut artistul cu o seară înainte să se stingă din viaţă

20:00

Cu cât vor crește pensiile, de fapt, de la 1 ianuarie. Discuţiile despre majorarea pensiilor puse pe masa coaliției au stârnit noi conflicte. Ministrul Muncii a explicat recent dacă există vreo posibilitate ca acestea să […] The post Cu cât vor crește pensiile, de fapt, de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii a făcut anunţul appeared first on Cancan.