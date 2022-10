Detalii despre decesul lui Nosfe, rapperul de la Șatra B.E.N.Z. I s-a făcut rău după un concert, soția a sunat la 112 după ce l-a găsit căzut în sufragerie

16:50

Mai mulți oficiali americani și aliați din domeniul securității cred că Iranul a acceptat să livreze Rusiei un prim transport de rachete balistice sol-sol și drone de atac pe care Moscova vrea să le folosească în războiul Ucraina, scrie The Washington Post, citat de The Guardian și de The Kyiv Independent. Ziarul american afirmă că […]