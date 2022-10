Victorie rusească la Transylvania Open: „Iubesc acest turneu, abia aștept să revin și anul viitor!”

12:00

Astra Giurgiu, fosta campioană a României, continuă să înregistreze rezultate umilitoare în Liga 3. Vineri, giurgiuvenii erau conduși de AS FC Pucioasa, 0-12, moment în care arbitrul a oprit meciul pentru că rămăseseră doar cu 6 jucători.Astra Giurgiu a început etapa 8 din Liga 3 pe ultimul loc în seria 4, cu zero puncte și un golaveraj șocant, 0:66. În runda cu numărul 8, adversară i-a fost echipa dâmbovițeană AS FC Pucioasa, locul 8 în seria 4. ...