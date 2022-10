Imaginile durerii! Cum a fost surprinsă Mădălina, soţia lui Nosfe, la IML

14:00

Șoferii care au ales să conducă o mașină electrică se confruntă cu o problemă foarte mare în ultima perioadă. Creșterea prețurilor îi determină pe mulți să se întrebe dacă au făcut sau nu cea mai […] The post Românii care dețin mașini electrice sunt afectați de scumpiri. Cât plătesc șoferii care își fac „plinul” lunar appeared first on Cancan.