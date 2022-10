Chef Cătălin Scărlătescu, destăinuiri despre ultima apariție TV a lui Nosfe. Artistul reușise să ajungă în bootcamp, la „Chefi la Cuțite”

22:30

Nosfe a fost unul dintre cei mai cunoscuți şi iubiţi rapperi din România. Din nefericire, regretatul artist s-a stins din viaţă seara trecută. În semn de omagiu colegii de breaslă ai artistului, au făcut un […] The post Ce gest au făcut colegii de breaslă ai lui Nosfe, imediat după moartea sa. Toţi sunt în stare de şoc appeared first on Cancan.