Abia acum s-a aflat! Ce s-a întâmplat la concert, cu puțin timp înainte ca Nosfe să moară: ”A spus că simte ceva în piept”

07:50

Rapperul Nosfe a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică! CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate care a fost cauza morții. Iată ce a transmis poliția acum! Celebrul rapper Nosfe, fondatorul trupei Șatra Benz a murit […] The post Răsturnare de situaţie în cazul morţii lui Nosfe! Ce s-a întâmplat la 3:26 în casa artistului? Anunţul oficial al Poliţiei appeared first on Cancan.