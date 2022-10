Anunț important pentru români. Orașul din România în care se vor auzi sirenele de marți, 18 octombrie 2022

08:40

Rapperul Nosfe s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani. Vestea a venit cu un șoc pentru familie, prieteni și colegii de scenă. Cum îl cheamă, de fapt, pe cântăreţul care a murit […] The post Care este numele real al lui Nosfe? Cum îl cheamă, de fapt, pe cântăreţul care a murit în condiţii suspecte appeared first on Cancan.