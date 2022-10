”În junglă nu ți se scoală!” Cât de mult a suferit Răzvan Botezatu la show-ul de pe PRO TV, Sunt celebru, scoate-mă de aici?

11:10

În urmă cu doar câteva luni, Nosfe a publicat un mesaje legat de moartea lui pe rețelele de socializare. Ca o premoniție, artistul parcă a simțit ce urma să se întâmple. Apar noi coincidențe legate […] The post Nosfe, premoniția bizară pe care a avut-o în urmă cu două luni: ”De ce zici că am murit?” appeared first on Cancan.