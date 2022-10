Decese care au zguduit showbizul românesc. Cântăreți din România care au murit în condiții suspecte

11:20

Autoritatea pentru Protecția Consumatorului (ANPC) interzice alimentele care au inscripționate etichetă semafor, mai exact acele alimente nutri-score. Începând cu data de 1 noiembrie, acestea vor fi scoase de pe rafturile supermarketurilor. Iată care e motivul. […] The post Alimentele cu etichetă-semafor vor fi interzise de ANPC, începând cu data de 1 noiembrie appeared first on Cancan.