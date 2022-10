Vendetă de 3.000 de lei! Cum s-a răzbunat Vasilică din Constanța pe iubita lui, după ce l-a părăsit

17:30

Moartea timpurie a fondatorului trupei Șatra Benz a venit ca o lovitură chinuitoare pentru toți cei care îl cunosc. What’s Up, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Nosfe, a făcut primele declarații cu […] The post What’s Up, declarații cu ochii în lacrimi la înmormântarea lui Nosfe: ”O să se facă o autopsie, nu mai vorbiți degeaba” appeared first on Cancan.