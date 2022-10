Iosif Rotariu, verdict dur despre națională: ”Reflexia campionatului intern! La Mondiale e foarte greu să mai mergem”

23:30

Nicolae Dică (42 de ani), antrenorul de la FCSB, a analizat remiza dintre echipa sa și UTA, scor 2-2, în grupa B a Cupei României. „Am făcut un joc bun, am reușit să revenim după ce am fost conduși. Am primit gol la primul lor șut pe poartă, dar băieții au avut reacție. Am avut o posesie bună. Nu ne-am creat foarte multe ocazii, trebuia să luăm mai multe acțiuni individuale în ultimii 20 de metri, dar și așa am înscris două goluri. ...