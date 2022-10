Ce salariu are o casieriță de la banca BCR. Cât câștigă angajații din domeniul bancar

17:40

Simona Halep are un nou partener. Însă, de antrenament, nu și în viața personală. Ex-liderul WTA se pregătește intens pentru anul 2023, în care are în plan să obțină cât mai multe trofee. Simona Halep […] The post Simona Halep are un nou partener! Polonezul a rupt tăcerea: „Am primit un telefon și…” | GALERIE FOTO appeared first on Cancan.