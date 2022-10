Noi reglementări pentru cei care vor să-și monteze panouri fotovoltaice. Ce anunț oficial a făcut ANRE

18:20

În ultima perioadă, mai mulți cetățeni au mărturisit, cel puțin în mediul online, că au primit facturi greșite. În plus, au fost nevoiți să achite sume uriașe, chiar dacă nu ar fi consumat atât de […] The post Ai primit factura la energie electrică greșită? Iată ce trebuie să faci în acest caz appeared first on Cancan.