Un bărbat a pus în circulație 23 de bancnote false de 500 de euro

​​​​​​​Cut! / Coupez!, o comedie dementă cu zombie care a deschis ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, va fi distribuită în România de Independența Film din 21 octombrie în cinema. Filmul, realizat de Michel Hazanavicius, cineastul francez care a câștigat Oscarul pentru The Artist în 2012, îi are în rolurile principale pe Bérénice Bejo și Romain Duris.