Florin Salam și Tzancă Uraganu, duelul mult așteptat. Cei doi au făcut anunțul: ”Să vedem de partea cui sunt oamenii” VIDEO

09:10

Un bărbat din Maramureș a transformat o moară de porumb într-o sursă de energie electrică, astfel nu mai are grija facturilor! A adăugat elemente moderne şi a adaptat-o astfel și-a făcut viața mult mai ușoară. […] The post Ideea unui român ca să scape de facturile la energie. Nu mai are nicio grijă! „Cred că toţi de acum încolo am putea să încercăm să facem acelaşi lucru” appeared first on Cancan.